Сигналов к резкому падению рубля ожидать не стоит - Алор Брокер

"Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,7%, до 54,6$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 на отрицательной территории: - 0.07 % до 2287 п, азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон нейтральный, - комментирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Данные от API продемонстрировали небывалый рост запасов нефти в США, до 14.27 млн/барр (при ожидании +2.5 млн/барр). Если данные в 18-30 подтвердятся, то тест зоны 53$ мы можем увидеть уже сегодня. Мы связываем это с увеличением общего числа активных нефтяных буровых установок в США и возобновление интереса со стороны инвесторов к нефтедобыче.

Доллар по отношению к рублю на фоне покупок в пользу Минфина подрос на 0.7%, до отметки 59.33, снижению российской валюты помогла падающая нефть, несмотря на снижения доллара к корзине основных валют. Мы по-прежнему не видим сигналов к резкому падению рубля, при текущих ценах на нефть и общему "carry trade" по российской валюте. Российские индексы РТС и ММВБ вчера консолидировались, продемонстрировав небольшой рост на 0.06% и 0.37%, соответственно. Похоже, что нас ожидает очередная "плоская коррекция" с широким диапазоном 2260 2160пп по ММВБ и 1200 1160пп по РТС. Единственный сектор, который на наш взгляд сейчас выглядит перспективно, это российские металлурги, а в частности ГМК, ММК, НЛКМ и Северсталь".