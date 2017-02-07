Интервенции не оказали сильного влияния на рубль - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи на фоне негативной динамики в ценах на нефть основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил порядка 0,8%, поднявшись до 59,4 рубля, евро потерял символическую 0,01%, торгуясь в районе 63,3 рубля. Отметим, что сегодняшний рост доллара и полноценное его возращение в коридор между уровнями 59 и 60 рублей связаны именно с негативной динамикой цен на нефть. При этом интервенции ЦБ, проведение которых началось сегодня, оказали минимальное влияние на динамику основных мировых валют по отношению к рублю", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.