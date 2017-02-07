В ближайшее время давление на евро/доллар, вероятно, ослабнет - eToro

"Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли доллара. Однако основной причиной продаж валюты послужила нарастающая политическая напряженность во Франции. В ближайшее время давление на евро/доллар, вероятно, ослабнет, как только участники рынка "переварят" последние события во Франции. Но понижательные риски в паре будут преобладать и реализуются, если в рамках заявленных на эту неделю выступлений представители ФРС не будут сигнализировать об отступлении регулятора в отношении дальнейшего ужесточения", – указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.