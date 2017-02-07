В среду индекс ММВБ может упасть до 2190 пунктов, индекс РТС - до 1150,8 пункта - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российские фондовые индексы во вторник изменялись разнонаправлено, так как ожидания относительно сворачивания санкций уменьшились, а цены на нефть "припали" на более чем 1% после информации Baker Hughes об ускорении роста буровых установок и замедлении эскалации напряженности вокруг КНДР и Ирана. К 17:10 мск индекс ММВБ приподнимался до 2213,50 пункта (+0,14%), индекс РТС падал до 1172,92 пункта (-0,48%). Способность российского рынка удержаться выше 2200 пунктов по ММВБ — позитивный технический сигнал, но этого мало. На рынке существуют предпосылки для повторной проверки на прочность уровня 2200 пунктов. В частности, как только инвесторы проанализируют возможные масштабы роста пары доллар/рубль и отсутствие возможностей или планов влиять на валютный курс сильнее, чем на 40-50 коп. в день, у них сложатся ожидания очередной волны укрепления рубля при следующем налоговом периоде в конце месяца, и это явно ускорит снижение фондового рынка в целом. В среду индекс ММВБ может упасть до 2190 пунктов, индекс РТС - до 1150,8 пункта при подорожании пары доллар/рубль к 59,9", – комментирует ситуацию директор аналитического департамента ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.