Индекс ММВБ к концу дня перейдет на отрицательную территорию - ИК "ФИНАМ"

"Ко второй половине торгов вторника основные российские индексы демонстрируют разнонаправленное движение на противоречивом внешнем фоне. Во второй половине торгов в свете отсутствия важной макроэкономической статистики на нашем рынке возможно усиление продаж. Если до текущего момента он фактически игнорировал динамику цен на нефть, то попытка барреля марки Brent уйти ниже 55 долларов может взбодрить "медведей", в результате чего индекс ММВБ к концу дня перейдет на отрицательную территорию, а рубль продолжит ослабевать по отношению к основным мировым валютам", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.