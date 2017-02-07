Рубль хорошо защищён от провала высокой ставкой ЦБ и снижающейся инфляцией - "Открытие Брокер"

"Ослабление рубля частично компенсирует негатив падающей нефти для индекса ММВБ. Однако ситуацию это не меняет. Российские активы столкнулись с отсутствием больших идей для роста и больше склонны к падению даже на фоне вполне существенного притока средств нерезидентов. Ослабление рубля происходит как при содействии покупок валюты в пользу Минфина, так и под давлением внешних факторов, но назвать этот процесс критичным также нельзя. Рубль хорошо защищён от провала высокой ставкой ЦБ и снижающейся инфляцией", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.