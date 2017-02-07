Покупки валюты Минфином вряд ли сильно отразятся на динамике пары доллар/рубль - "Аналитика Онлайн"

"Сегодня Минфин начал покупку валюты на открытом рынке, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Объявленные объемы покупки невелики. Участники рынка гадают, как это повлияет на курсы валюты. Заявленные объемы покупок составляют чуть больше 6 миллиардов рублей ежедневно с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, получается, что Минфин будет покупать на рынке ежедневно чуть больше 100 миллионов долларов. Об этой мере участников рынка предупреждали заранее еще в конце января. Сначала ходили слухи, о том, что Минфин может начать скупать валюту, ну а позже мы уже увидели и официальное заявление по этому поводу. Сегодня эти идеи начинают предваряться в жизнь. И теперь участники рынка гадают, как это скажется на курсе американского доллара".

Во вторник на московской бирже за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 50 копеек, Евро торгуется в районе отметки 63 рубля 40 копеек. Индекс ММВБ держится в районе 2210 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали до 55 долларов 50 центов.

"Как мы считаем, покупки Минфина вряд ли очень сильно отразятся на динамике пары доллар/рубль, - комментирует эксперт компании. - Безусловно, сама позиция, что правительство начинает покупать валюту, это уже негатив для рубля, и это открывает простор для роста курса доллара в среднесрочной перспективе. Однако сами по себе суммы покупок невелики по сравнению с объемами торгов на московской бирже и поэтому данная мера может прибавить к курсу доллара не более чем 2 - 3 рубля. Куда большее влияние на курс российской валюты и американского доллара может оказать динамика нефтяных цен, которая сейчас активно снижается. Именно это в первую очередь давит на курс рубля. Напомним, что наши рекомендации были закрывать позиции на покупку по доллар/рублю в районе отметки 59,20, а также в районе 59,60 с нулевым и даже с небольшим отрицательным результатом. Новые покупки мы рекомендовали при снижении пары доллар/рубля в районе отметки 57,60, или к отметки 56,40. И мы по-прежнему считаем, что достижение этих значений вполне вероятно перед разворотом в валютной паре доллар/рубль".