Предпочтение на рынке облигаций еврозоны стоит отдать долгам банков - Julius Baer

"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer

Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и аналогичными бумагами Франции и Италии вернулся к уровням 0,7% и 1,9%, соответственно. Расширение спредов отражает обеспокоенность инвесторов в связи с политическим будущим Европейского валютного союза. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести страну из еврозоны. В Италии, реформа избирательного закона может привести к досрочным выборам, в которых может победить «Движение пяти звезд», враждебно относящееся к Евросоюзу. Несмотря на то, что мы сомневаемся в возможности прихода к власти как Ле Пен, так и «Движения пяти звезд», их призывы вызывают волнения среди инвесторов".

Обеспокоенность инвесторов искажает экономическую реальность. В прошлом году экономика еврозоны выросла на 1,8%, что помогло снизить уровень безработицы до 9,6% в декабре 2016 года с 10,5% в декабре 2015 года. Индексы деловой активности по промышленному сектору показывали рост в последние три месяца во Франции, Италии и Испании. С точки зрения эксперта Julius Baer, экономическая ситуация должна способствовать сокращению, а не росту спредов в еврозоне.

"Мы сохраняем свою рекомендацию инвестировать в долги европейских банков, чтобы использовать экономический подъем. Исторически, качество банковских активов тесно связано с экономической ситуацией и уровнем безработицы. Рейтинговое агентство Moody’s считает уровень безработицы самым главным фактором для предсказания процента невозврата для экономики. Снижение рисков невозврата и перспектива отказа Европейского центрального банка от политики негативных ставок поддержат прибыльность банков, что выразится в снижении кредитных спредов. Таким образом, мы подтверждаем положительную позицию по европейскому банковскому долгу", - резюмирует М. Алленшпах.