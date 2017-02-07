Укрепление курса доллара США влияет на рынок золота отрицательно - "Открытие Брокер"

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ Филадельфии П.Харкер сообщил, что ФРС США будет готова повысить процентные ставки уже в ходе мартовского заседания при условии стабильного роста занятости и зарплат. В марте ставка может быть повышена на 0,25 базисных пунктов. Также во вчерашнем выступлении М.Драги сообщил, что ЕЦБ не будет ужесточать политику в связи с ростом инфляции, т.к. она вызвана ростом цен на энергоносители. Рынок труда в Европе остается слабым, а рост производительности труда вялым, что требует от ЕЦБ продолжения поддержки.

Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах вновь подрос, запасы в платиновых ETF-фондах продолжали снижаться. Цены на драгоценные металлы в Шанхае продолжали расти, объемы торгов также увеличились, курс юаня к доллару США укрепился. Сильнейшие потери от проведенной демонетизации в Индии понесла золотая отрасль. По данным издания Business Standard утилизация золота аффинажными заводами в Индии сокращается из-за отсутствия золотого лома и снижения импорта сплава Доре в связи с оставленными на высоком уровне в новом финансовом году импортными пошлинами.

Кроме того, негативное воздействие оказывает изменение правил клеймения ювелирных изделий, по которому с 1 января 2017 г. клеймение ограничено украшениями из 22-, 18- и 14-каратного золота. Также сокращает спрос на золото введенный лимит наличных при сделках по продажам золотых изделий в 300 тыс.рупий, а порог по предоставлению идентификации остается на уровне 200 тыс.рупий.

Планируемое введение налога с товаров и услуг (GST) в ближайшем будущем окажет дополнительное отрицательное влияние на спрос на золото в Индии.

Цены на золото вчера протестировали уровень сопротивления 1237,5$, после чего понизились к уровню 1231$. Укрепление курса доллара США влияет на рынок отрицательно. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1220-1212$, уровни сопротивления – 1237-1245$.

Рынок серебра вчера вырастал к уровню 17,78$, после чего цены понизились к уровню 17,61$. Отношение золота к серебру составляет 69,61 пункта.