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07 февраля 2017 года 13:50
Сегодня рынок закроется в диапазоне 2195-2205 п. индекса ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"
На рынке сохраняется низкая торговая активность вследствие слабого внешнего и информационного фона, указывает аналитик ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. Большинство бумаг вновь корректируется, поводом является не только низкие обороты, но и снижение цены на нефть до $55,40. Это вызвало рост курса USDRUB выше 59. А интервенции ЦБ и Минфина, если они есть, не оказывают заметного влияния на торги. Есть шансы сегодня закрыться выше 59,50, поскольку сохраняются ожидания укрепления доллара к мировым валютам после выхода статистики внешней торговли в США. Кроме того, резервы Китая упали ниже психологической отметки $3 трлн, что, по мнению эксперта, также свидетельствует в пользу укрепления доллара сегодня. "Новость о якобы имевшем место предложении поддержать операторов связи вызвала рост котировок МТС, которые сегодня среди лидеров роста, - комментирует эксперт ИК. - Однако не исключаю, что вслед за опровержением новости, бумаги МТС могут скорректироваться в пределах 0,5 п.п. Однако несмотря на это, сохраняется возможность вернуться к предыдущим максимумам на уровень 280 руб. Не исключено, что какое-то решение по облегчению финансового бремени, связанного с хранением большого объема информации. Хуже рынка пока будут бумаги финансового и сырьевого секторов. Поддержкой по индексу ММВБ с технической точки зрения сейчас выступает 50 дневная средняя, ее пробитие вниз открывает дорогу к коррекции на уровень 2170 п. на горизонте нескольких дней. Сегодня, вероятнее всего, рынок закроется в диапазоне 2195-2205 п.".
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07 февраля 2017 года 18:34
"Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли... читать дальше
.07 февраля 2017 года 17:25
"В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:28
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и... читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:39
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ... читать дальше
.07 февраля 2017 года 12:28
"Brent в очередной раз не смогла отстоять уровни $57+. Тема расширения санкций США в отношении Ирана для нефтяного рынка не имела продолжительного эффекта во многом благодаря тому, что ограничения не коснулись финансового и нефтяного секторов. Санкции направлены на связывание развития ракетных... читать дальше
.07 февраля 2017 года 11:12
"Локальный минимум в паре евро/доллар в понедельник показан на отметке 1,0706, потом прошел отскок к 1,0730. Скорее всего, евро снова продолжат постепенно выкупать вплоть до 1,08, и евро/доллар уже даже не вернется больше к 1,07. Несмотря на размещения этой недели, мы ждем, что рост в неторопливой... читать дальше
.07 февраля 2017 года 11:01
"Укрепление доллара (индекс DXY вновь выше 100 п.) и риски роста добычи сланцевой нефти в США на фоне статистики по буровым давят на нефть, оттесняя на второй план сокращение добычи странами ОПЕК+. На наш взгляд, нефть пока останется в диапазоне $55–57/баррель", – указывает аналитик Промсвязьбанка... читать дальше
.07 февраля 2017 года 10:06
"Рост котировок нефти замедляется, попытки выхода выше $57 успехов не принесли, диапазон 57-53 продолжает оставаться актуальным. Благоприятный внешний фон по нефти, похоже, уходит на второй план, и котировки могут начать корректироваться. Тест зоны 53 изменит техническую картину в нефти и может... читать дальше
.07 февраля 2017 года 09:15
Фондовые индексы США продемонстрировали сдержанное снижение в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается во вторник. Нефть дорожает во вторник. читать дальше
.07 февраля 2017 года 09:07
Нефть начала новую торговую неделю с очередной безуспешной попытки пробить отметку 57 долларов/баррель по сорту Brent. Несмотря на то, что на данном этапе в ожидании успешного выполнения договоренностей ОПЕК+ в сырьевом сегменте преобладают оптимистичные настроения, психологический рубеж "быкам"... читать дальше
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