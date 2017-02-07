.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Актуальным для Brent остается уровень $54-58 - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
07 февраля 2017 года 12:28

Актуальным для Brent остается уровень $54-58 - "Нордеа Банк"

"Brent в очередной раз не смогла отстоять уровни $57+. Тема расширения санкций США в отношении Ирана для нефтяного рынка не имела продолжительного эффекта во многом благодаря тому, что ограничения не коснулись финансового и нефтяного секторов. Санкции направлены на связывание развития ракетных технологий Исламской республики. В то же время необходимо отметить решительность сторон строго придерживаться собственных интересов, что не исключает того, что уже в обозримом будущем рынок может получить куда больше оснований для роста премии за геополитический риск. Вместе с тем пока восстановление позиций долларом США и ожидаемый ренессанс сланцевиков переместились в авангард новостного фона на рынке. В этой связи актуальным для Brent остается уровень $54-58 где уравновешены все текущие темы. Касательно общего настроя на рынке хотелось бы обратить внимание на следующую деталь - согласно опубликованным данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США величина сальдированной "длинной" позиции оказалась максимальной с момента начала подсчета (июнь 2006 г., составив ~380 тыс. контрактов). То есть спекулянты по-прежнему полны оптимизма несмотря на все "НО", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.

Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
07 февраля 2017 года 18:34
В ближайшее время давление на евро/доллар, вероятно, ослабнет - eToro
"Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 17:25
Евро привлекает к себе повышенный интерес - Saxo Bank
"В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 16:28
Предпочтение на рынке облигаций еврозоны стоит отдать долгам банков - Julius Baer
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 15:39
Укрепление курса доллара США влияет на рынок золота отрицательно - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 11:12
Скорее всего, евро снова продолжат постепенно выкупать вплоть до 1,08 - ВТБ 24
"Локальный минимум в паре евро/доллар в понедельник показан на отметке 1,0706, потом прошел отскок к 1,0730. Скорее всего, евро снова продолжат постепенно выкупать вплоть до 1,08, и евро/доллар уже даже не вернется больше к 1,07. Несмотря на размещения этой недели, мы ждем, что рост в неторопливой...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 11:01
Нефть пока останется в диапазоне $55–57/баррель - Промсвязьбанк
"Укрепление доллара (индекс DXY вновь выше 100 п.) и риски роста добычи сланцевой нефти в США на фоне статистики по буровым давят на нефть, оттесняя на второй план сокращение добычи странами ОПЕК+. На наш взгляд, нефть пока останется в диапазоне $55–57/баррель", – указывает аналитик Промсвязьбанка...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 10:06
Нефть может начать корректировку - Алор Брокер
"Рост котировок нефти замедляется, попытки выхода выше $57 успехов не принесли, диапазон 57-53 продолжает оставаться актуальным. Благоприятный внешний фон по нефти, похоже, уходит на второй план, и котировки могут начать корректироваться. Тест зоны 53 изменит техническую картину в нефти и может...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 09:15
Dow Jones Industrial Average удержался выше 20000 пунктов
Фондовые индексы США продемонстрировали сдержанное снижение в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается во вторник. Нефть дорожает во вторник.    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 09:07
Американские сланцевики "подтачивают" цены на нефть - eToro
Нефть начала новую торговую неделю с очередной безуспешной попытки пробить отметку 57 долларов/баррель по сорту Brent. Несмотря на то, что на данном этапе в ожидании успешного выполнения договоренностей ОПЕК+ в сырьевом сегменте преобладают оптимистичные настроения, психологический рубеж "быкам"...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 17:05
Рынок нефти ждет возвращения ограничений для иранских нефтяных компаний - УК «Альфа-Капитал»
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.