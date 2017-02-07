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07 февраля 2017 года 12:28
Актуальным для Brent остается уровень $54-58 - "Нордеа Банк"
"Brent в очередной раз не смогла отстоять уровни $57+. Тема расширения санкций США в отношении Ирана для нефтяного рынка не имела продолжительного эффекта во многом благодаря тому, что ограничения не коснулись финансового и нефтяного секторов. Санкции направлены на связывание развития ракетных технологий Исламской республики. В то же время необходимо отметить решительность сторон строго придерживаться собственных интересов, что не исключает того, что уже в обозримом будущем рынок может получить куда больше оснований для роста премии за геополитический риск. Вместе с тем пока восстановление позиций долларом США и ожидаемый ренессанс сланцевиков переместились в авангард новостного фона на рынке. В этой связи актуальным для Brent остается уровень $54-58 где уравновешены все текущие темы. Касательно общего настроя на рынке хотелось бы обратить внимание на следующую деталь - согласно опубликованным данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США величина сальдированной "длинной" позиции оказалась максимальной с момента начала подсчета (июнь 2006 г., составив ~380 тыс. контрактов). То есть спекулянты по-прежнему полны оптимизма несмотря на все "НО", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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07 февраля 2017 года 18:34
"Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли... читать дальше
.07 февраля 2017 года 17:25
"В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:28
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и... читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:39
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ... читать дальше
.07 февраля 2017 года 11:12
"Локальный минимум в паре евро/доллар в понедельник показан на отметке 1,0706, потом прошел отскок к 1,0730. Скорее всего, евро снова продолжат постепенно выкупать вплоть до 1,08, и евро/доллар уже даже не вернется больше к 1,07. Несмотря на размещения этой недели, мы ждем, что рост в неторопливой... читать дальше
.07 февраля 2017 года 11:01
"Укрепление доллара (индекс DXY вновь выше 100 п.) и риски роста добычи сланцевой нефти в США на фоне статистики по буровым давят на нефть, оттесняя на второй план сокращение добычи странами ОПЕК+. На наш взгляд, нефть пока останется в диапазоне $55–57/баррель", – указывает аналитик Промсвязьбанка... читать дальше
.07 февраля 2017 года 10:06
"Рост котировок нефти замедляется, попытки выхода выше $57 успехов не принесли, диапазон 57-53 продолжает оставаться актуальным. Благоприятный внешний фон по нефти, похоже, уходит на второй план, и котировки могут начать корректироваться. Тест зоны 53 изменит техническую картину в нефти и может... читать дальше
.07 февраля 2017 года 09:15
Фондовые индексы США продемонстрировали сдержанное снижение в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается во вторник. Нефть дорожает во вторник. читать дальше
.07 февраля 2017 года 09:07
Нефть начала новую торговую неделю с очередной безуспешной попытки пробить отметку 57 долларов/баррель по сорту Brent. Несмотря на то, что на данном этапе в ожидании успешного выполнения договоренностей ОПЕК+ в сырьевом сегменте преобладают оптимистичные настроения, психологический рубеж "быкам"... читать дальше
.06 февраля 2017 года 17:05
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских... читать дальше
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