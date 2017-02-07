Ожидаем сохранения тенденции к торговле рубля в нижней части диапазона 59-60 за доллар в ближайшие дни - "Нордеа Банк"

"Рубль сегодня находится под влиянием снизившейся нефти, которая с утра торгуется лишь незначительно выше 55 $/баррель. Помимо нефти негативным фактором являются и укрепляющийся доллар, а также начало интервенций со стороны Минфина. Напомним, что с сегодняшнего дня Минфин начинает покупки валюты на открытом рынке в объеме порядка 106 млн долларов в день. На этом фоне рубль вернулся в наш целевой коридор 59-60 и с утра торгуется в его нижней части. Ожидаем сохранения данной тенденции в ближайшие дни", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.