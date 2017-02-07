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07 февраля 2017 года 11:26
На внутреннем валютном рынке сохраняются аномальные движения рубля - Банк "Зенит"
"На внутреннем валютном рынке сохраняются аномальные движения рубля, - отмечает эксперты банка "Зенит". - Российская валюта вчера заметно укреплялась в первой половине дня, не обращая внимание ни за дорожающий доллар на международных площадках, ни на дешевеющую нефть и перспективу покупок валюты Центробанком. Курс бивалютной корзины по итогам дня опустился на 14 коп. до 60.90 руб. Курс доллара составил 58.90 руб. (-6 коп.), курс евро – 63.35 руб. (-24 коп.) На международном валютном рынке доллар укреплялся после того, как глава европейского ЦБ подтвердил намерение следовать курсу стимулирующей монетарной политики. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 30 бп до $1.0750. Динамика нефтяных цен вновь минимально влияет на обменные курсы рубля". По мнению экспертов банка, текущее укрепление происходит благодаря двум факторам. Первый – возросший спрос нерезидентов на высокодоходные рублевые активы, после того как Центробанк неожиданно ужесточил риторику на февральском заседании, фактически гарантировав сохранение высокого уровня ставок в ближайшие месяцы. Второе – надежды инвесторов на смягчение санкционного режима с США, которое может привести к еще более заметному укреплению рубля, дополнив прибыльность сделок на разнице процентных ставок. Сегодня Центробанк начнет для Минфина покупку валюты темпами $106 млн в день. "Мы не ожидаем существенной реакции рубля на это событие до того момента, пока нефтяные котировки остаются выше $55 за барр., а также сохранение повышенного интереса к отечественному рынку со стороны иностранных инвесторов", - заключает специалисты банка "Зенит".
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