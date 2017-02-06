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06 февраля 2017 года 18:53
Российский рынок акций остается одной из наиболее интересных идей - УК «Альфа-Капитал»
Активность инвесторов на рынках акций в последние две недели оставалась низкой, но вместе с тем настроения на большинстве площадок в целом позитивные, отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. Глобальный индекс MSCI ACWI вырос на 0,7%, американский рынок вырос на символические 0,12%, российский рынок скорректировался на 0,62%. Главный фактор риска для рынка – это политика Трампа. Все позитивные для рынка моменты (например, возможная оптимизация налогов и смягчение регулирования) уже, похоже, заложены в цены. Но последние решения Трампа вызывают у инвесторов скорее опасения, несмотря на то что они соответствуют его обещаниям, прозвучавшим в ходе предвыборной кампании. "Но все большую поддержку рынок получает со стороны фундаментальных факторов, - резюмирует эксперт УК. - Например, PMI по всему миру последнее время находятся выше 50 пунктов, последние данные с рынка труда в США также показывают некоторое оживление. Да и корпоративные отчеты в целом выходят лучше, чем закладывалось в модели. При этом мы видим рост цен на сырье, что может оказать дополнительный эффект на инфляцию, ускорив рост цен. В условиях оживления экономики рост инфляции, с одной стороны, может спровоцировать рост ставок, но с другой – будет стимулировать инвесторов покупать акции как защиту от инфляции. Российский рынок на этом фоне остается одной из наиболее интересных идей. Особенно если ЦБ РФ удастся удержать рубль от чрезмерного укрепления. Главными бенефициарами в этом случае окажутся компании – экспортеры сырья, составляющие основу российского рынка".
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06 февраля 2017 года 17:05
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:34
Сегодня доллар пытается восстановиться, но импульс носит ограниченный характер и позволяет говорить скорее о стабилизации, нежели о формировании "плацдарма" для более уверенного отскока, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. "Американец"остается под впечатлением... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:05
В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов - Промсвязьбанк
Поддержку российскому сегменту в 2016 году оказали рост цен на нефть и мягкая политика глобальных ЦБ большую половину года, а также перспективы улучшения отношений на геополитической арене между Россией и США после избрания нового президента в США. В итоге в 2016 году евробонды в доходности... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:25
"Цены на золото продолжают расти, они уже поднялись до максимума более чем за два месяца, увеличившись на 6,6% в этом году. Сегодня, 6 февраля, золото торгуется на отметке 1,223. Перспективы ускорения инфляции являются еще одной причиной покупать золото даже с учетом предстоящего повышения... читать дальше
.06 февраля 2017 года 12:51
"Нефтяной рынок продолжает отыгрывать тему новых санкций США в отношении Иранской республики, расширенных накануне. На фоне этого цены на "черное золото" сдержанно прибавляют, Brent предпринимает очередную попытку закрепится выше $57/bbl. В то же время буровая активность в США каждый раз выступает... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:23
"По итогам прошедшей недели евро-доллар не смог показать ожидаемого нами ускорения роста, - напоминает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Да, за месяц пара прошла вверх от минимума почти 5 фигур, но мы полагали, что при прорыве отметки 1.08 пара евро-доллар начнет ускоряться. Однако евро-доллар... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:06
"Нефть консолидируется в диапазоне 53-57 долларов. И этот диапазон постепенно сужается снизу: каждое последующее локальное "дно" выше предыдущего. Такая формация свидетельствует о накоплении потенциала дальнейшего повышения, хотя бы и недолгого. Это повышение способно увести цену к 62 и выше уже в... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
Котировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
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