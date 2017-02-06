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06 февраля 2017 года 17:46
Доллар в поисках дна - "Аналитика Онлайн"
Российский рубль продолжает укрепляться на фоне жесткости денежно-кредитной политики Центробанка и ожидания покупок валюты со стороны Минфина, констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В прошедшую пятницу российский Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Это решение совпало с мнением большинства участников рынка. С одной стороны низкая инфляция, низкие инфляционные ожидания, вместе со стабильностью на нефтяном рынке и на валютном рынке, могли стать поводом для снижения процентной ставки, но остановила ЦБ инициатива Минфина по покупке валюты, которая объявлена с февраля. На этом фоне в понедельник на Московской бирже курс доллара находится на отметке 58 рублей 75 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 05 копеек. Индекс ММВБ держится на уровне 2210 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются чуть ниже 57 долларам за баррель. Курс доллара на Московской бирже упал до минимальных значений с июля 2015 года. Поддержку российской валюте, безусловно, оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке. С другой же стороны, на протяжении нескольких последних недель нас пугали выходом Минфина на рынок. И реакция спекулянтов, которые вместо того чтобы покупать доллары, бросились покупать рубли, выглядит несколько странной. "Также стороны нужно отдавать себе отчет в том, что без дополнительной поддержки со стороны нефтяного рынка, у рубля практически нет шансов на дополнительный рост, - отмечает . И, скорее всего, нисходящий тренд валютной пары доллар/рубль скоро должен остановиться. Об этом свидетельствуют и фундаментальные факторы, и техническая картинка, хотя вполне вероятно, что перед разворотом мы еще увидим снижение до отметки 57 рублей 60 копеек, а может даже будут попытки прорыва валютной пары доллар/рубль в район 56,40". Сейчас именно эти уровни можно рассматривать как достаточно сильные уровни поддержки, полагает эксперт. При этом важным уровнем сопротивления для валютной пары доллар/рубль сейчас выступает отметка 59 рублей 20 копеек, а также уровень 59 рублей 60 копеек. Без уверенного преодоления этих уровней говорить о развороте тренда валютной пары доллар/рубль, к сожалению, не приходится, уверен Г. Задоя. "Ранее напомним, что мы рекомендовали покупать доллар/рубль при снижении в районе отметки 59 рублей 20 копеек. Также были покупки и несколько выше данного значения. Эти сделки считаем более не актуальными, их следует закрывать с отрицательным результатом, или при возврате котировок к уровню 59,20 и 59,60. Что же касаемо новых рекомендаций, то новое дно можно попробовать поймать в районе отметок 57,60 либо 56,40 о которых мы писали чуть ваше. Однако делать это надо с особой осторожностью. Учитывайте, что при пробое данных значений нам придется закрывать сделки с отрицательным результатом", - заключает Г. Задоя.
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