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06 февраля 2017 года 17:05
Рынок нефти ждет возвращения ограничений для иранских нефтяных компаний - УК «Альфа-Капитал»
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских нефтяных компаний. Опубликованные данные по добыче нефти странами картеля подтвердили соблюдение достигнутых соглашений. Добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась до 32,3 млн баррелей в сутки, что даже ниже целевого уровня в 32,5 млн баррелей в сутки, оговоренного в ноябре. Теперь осталось получить подтверждение от стран, присоединившихся к соглашению". В США между тем количество активных буровых установок продолжает расти, за последнюю неделю – еще на 17 штук. Помимо роста добычи и количества действующих установок инвесторов начинают беспокоить растущие запасы сырой нефти, которые только за последнюю неделю увеличились на 6,5 млн баррелей. "Цены на золото обновили максимумы с начала года, сигнализируя о том, что спрос на защитные активы возвращается и это может быть предвестником разворота в позициях, занятых инвесторами на волне оптимизма после победы Трампа. Если доходности казначейских облигаций пойдут вниз вслед за осознанием того, что в нынешних экономических условиях потенциал повышения ставки ФРС очень ограничен, а действия Трампа могут лишь ускорить переход к циклическому спаду, то золото, скорее всего, будет одним из немногих активов, пользующихся спросом инвесторов", - заключает эксперт УК.
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06 февраля 2017 года 16:34
Сегодня доллар пытается восстановиться, но импульс носит ограниченный характер и позволяет говорить скорее о стабилизации, нежели о формировании "плацдарма" для более уверенного отскока, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. "Американец"остается под впечатлением... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:05
В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов - Промсвязьбанк
Поддержку российскому сегменту в 2016 году оказали рост цен на нефть и мягкая политика глобальных ЦБ большую половину года, а также перспективы улучшения отношений на геополитической арене между Россией и США после избрания нового президента в США. В итоге в 2016 году евробонды в доходности... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:25
"Цены на золото продолжают расти, они уже поднялись до максимума более чем за два месяца, увеличившись на 6,6% в этом году. Сегодня, 6 февраля, золото торгуется на отметке 1,223. Перспективы ускорения инфляции являются еще одной причиной покупать золото даже с учетом предстоящего повышения... читать дальше
.06 февраля 2017 года 12:51
"Нефтяной рынок продолжает отыгрывать тему новых санкций США в отношении Иранской республики, расширенных накануне. На фоне этого цены на "черное золото" сдержанно прибавляют, Brent предпринимает очередную попытку закрепится выше $57/bbl. В то же время буровая активность в США каждый раз выступает... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:23
"По итогам прошедшей недели евро-доллар не смог показать ожидаемого нами ускорения роста, - напоминает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Да, за месяц пара прошла вверх от минимума почти 5 фигур, но мы полагали, что при прорыве отметки 1.08 пара евро-доллар начнет ускоряться. Однако евро-доллар... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:06
"Нефть консолидируется в диапазоне 53-57 долларов. И этот диапазон постепенно сужается снизу: каждое последующее локальное "дно" выше предыдущего. Такая формация свидетельствует о накоплении потенциала дальнейшего повышения, хотя бы и недолгого. Это повышение способно увести цену к 62 и выше уже в... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
Котировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
.03 февраля 2017 года 18:58
Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за... читать дальше
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