Доллар стабилизировался, но риски сохраняются - eToro

Сегодня доллар пытается восстановиться, но импульс носит ограниченный характер и позволяет говорить скорее о стабилизации, нежели о формировании "плацдарма" для более уверенного отскока, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

"Американец"остается под впечатлением неоднозначного отчета по рынку труда, который, с одной стороны, отразил максимальные с сентября прошлого года темы роста занятости, а с другой – замедление роста заработных плат. Отсутствие улучшений в ситуации с заработками заставляет участников рынка сомневаться в том, что в этом году регулятор посчитает нужным повысить ставку трижды. По крайней мере, на март рассчитывает уже менее 10% игроков.

"Не прибавляет доллару уверенности и неопределенность в отношении экономической политики Трампа, который пока делает упор на протекционизм. Недавно глава ФРБ Сан-Франциско Джон Вильямс заявил, что Федрезерв может повысить ставки и без наличия деталей плана новой администрации по фискальному стимулированию. Однако, на наш взгляд, если к моменту мартовского заседания Трамп не обнародует никакой конкретной информации по данному направлению своей политики, а экономическая статистика продолжит выходить в неоднозначном ключе, мы вряд ли услышим уверенность в тоне монетарных властей, - обращает внимание специалист eToro. - Наступившая неделя небогата на события. Рынок будет следить за комментариями представителей ФРС. И в случае появления признаков отступления чиновников от "ястребиной" позиции, это станет негативным сигналом для доллара. Еще одним фактором для валюты будет предстоящая встреча Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, назначенная на 10 и 11 февраля. В ходе диалога будет обсуждаться тема торговли и валют. Если американский президент снова резко выскажется о манипулировании и намеренном девальвации иены, USD рискует снова оказаться под давлением".