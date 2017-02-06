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06 февраля 2017 года 16:34
Доллар стабилизировался, но риски сохраняются - eToro
Сегодня доллар пытается восстановиться, но импульс носит ограниченный характер и позволяет говорить скорее о стабилизации, нежели о формировании "плацдарма" для более уверенного отскока, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. "Американец"остается под впечатлением неоднозначного отчета по рынку труда, который, с одной стороны, отразил максимальные с сентября прошлого года темы роста занятости, а с другой – замедление роста заработных плат. Отсутствие улучшений в ситуации с заработками заставляет участников рынка сомневаться в том, что в этом году регулятор посчитает нужным повысить ставку трижды. По крайней мере, на март рассчитывает уже менее 10% игроков. "Не прибавляет доллару уверенности и неопределенность в отношении экономической политики Трампа, который пока делает упор на протекционизм. Недавно глава ФРБ Сан-Франциско Джон Вильямс заявил, что Федрезерв может повысить ставки и без наличия деталей плана новой администрации по фискальному стимулированию. Однако, на наш взгляд, если к моменту мартовского заседания Трамп не обнародует никакой конкретной информации по данному направлению своей политики, а экономическая статистика продолжит выходить в неоднозначном ключе, мы вряд ли услышим уверенность в тоне монетарных властей, - обращает внимание специалист eToro. - Наступившая неделя небогата на события. Рынок будет следить за комментариями представителей ФРС. И в случае появления признаков отступления чиновников от "ястребиной" позиции, это станет негативным сигналом для доллара. Еще одним фактором для валюты будет предстоящая встреча Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, назначенная на 10 и 11 февраля. В ходе диалога будет обсуждаться тема торговли и валют. Если американский президент снова резко выскажется о манипулировании и намеренном девальвации иены, USD рискует снова оказаться под давлением".
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06 февраля 2017 года 17:05
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:05
В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов - Промсвязьбанк
Поддержку российскому сегменту в 2016 году оказали рост цен на нефть и мягкая политика глобальных ЦБ большую половину года, а также перспективы улучшения отношений на геополитической арене между Россией и США после избрания нового президента в США. В итоге в 2016 году евробонды в доходности... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:25
"Цены на золото продолжают расти, они уже поднялись до максимума более чем за два месяца, увеличившись на 6,6% в этом году. Сегодня, 6 февраля, золото торгуется на отметке 1,223. Перспективы ускорения инфляции являются еще одной причиной покупать золото даже с учетом предстоящего повышения... читать дальше
.06 февраля 2017 года 12:51
"Нефтяной рынок продолжает отыгрывать тему новых санкций США в отношении Иранской республики, расширенных накануне. На фоне этого цены на "черное золото" сдержанно прибавляют, Brent предпринимает очередную попытку закрепится выше $57/bbl. В то же время буровая активность в США каждый раз выступает... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:23
"По итогам прошедшей недели евро-доллар не смог показать ожидаемого нами ускорения роста, - напоминает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Да, за месяц пара прошла вверх от минимума почти 5 фигур, но мы полагали, что при прорыве отметки 1.08 пара евро-доллар начнет ускоряться. Однако евро-доллар... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:06
"Нефть консолидируется в диапазоне 53-57 долларов. И этот диапазон постепенно сужается снизу: каждое последующее локальное "дно" выше предыдущего. Такая формация свидетельствует о накоплении потенциала дальнейшего повышения, хотя бы и недолгого. Это повышение способно увести цену к 62 и выше уже в... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
Котировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
.03 февраля 2017 года 18:58
Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за... читать дальше
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