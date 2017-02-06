Прогнозируется закрытие по индексу ММВБ вблизи текущих уровней - ИК "ФИНАМ"

"Поскольку до конца дня не ожидается важных макроэкономических релизов и изменений во внешнем фоне, в рамках основной сессии прогнозируется закрытие по индексу ММВБ вблизи текущих уровней. При этом на валютном рынке рубль может укрепиться к доллару США в пределах 0,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.