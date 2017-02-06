В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов - Промсвязьбанк

Поддержку российскому сегменту в 2016 году оказали рост цен на нефть и мягкая политика глобальных ЦБ большую половину года, а также перспективы улучшения отношений на геополитической арене между Россией и США после избрания нового президента в США. В итоге в 2016 году евробонды в доходности вернулись к историческим минимумам. В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов. Впрочем, российские бумаги еще могут показать небольшую компрессию кредитных премий, что отчасти может нивелировать эффект роста доходности базовых активов, отмечают аналитики Промсвязьбанка.