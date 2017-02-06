Перспективы ускорения инфляции являются причиной покупать золото - Dukascopy Bank SA

"Цены на золото продолжают расти, они уже поднялись до максимума более чем за два месяца, увеличившись на 6,6% в этом году. Сегодня, 6 февраля, золото торгуется на отметке 1,223. Перспективы ускорения инфляции являются еще одной причиной покупать золото даже с учетом предстоящего повышения процентных ставок. Тем не менее, многие аналитики все же придерживаются "медвежьих" настроений. Ожидается, что цена на золото упадет, поскольку ФРС США ужесточает монетарную политику", - отмечают специалисты Dukascopy Bank SA.