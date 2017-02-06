Индекс ММВБ может завершить торги понедельника на отметке 2210 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первый день новой торговой недели курс рубля относительно доллара вырос на 21 копейку до максимальных значений с середины 2015 года - 58,7825 руб./долл. Впрочем, несмотря на его укрепление, индекс РТС снижается на 0,3% - до 1186,1 пункта вслед за акциями сырьевых компаний, которые дешевеют в связи с возросшими ожиданиями падения показателей прибыли у экспортно-ориентированных компаний. Индекс ММВБ снижается на 0,5% - 2215 пунктов. В оставшуюся часть торговой сессии мы ожидаем консолидации российского рынка акций на текущий уровнях. Индекс ММВБ может завершить торги на отметке 2210 пунктов", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.