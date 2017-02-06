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06 февраля 2017 года 15:11
Рубль будет предпринимать попытки закрепиться ниже отметки 58 за доллар - Абсолют Банк
"На этой неделе ожидается старт объявленной покупки валюты Минфином. Степень влияния этого события на рынок еще предстоит оценить. Дополнительный спрос со стороны Минфина будет значимым фактором по мере накопления объемов интервенций. Комментарий Банка России, сопутствующий пятничному решению по ключевой ставке, вышел неожиданно "ястребиным". Надежды на скорое понижение ставки, если такие у кого-то были, теперь рассеялись. Из этого следует, что интерес иностранных инвесторов к рублевым инструментам будет сохраняться еще долгое время. Мы полагаем, что на этой неделе фактор "кэрри-трейда" будет превалировать, и рубль будет предпринимать попытки закрепиться ниже отметки 58,00 за доллар", - указывает заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрей Зайцев.
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06 февраля 2017 года 17:05
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:34
Сегодня доллар пытается восстановиться, но импульс носит ограниченный характер и позволяет говорить скорее о стабилизации, нежели о формировании "плацдарма" для более уверенного отскока, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. "Американец"остается под впечатлением... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:05
В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов - Промсвязьбанк
Поддержку российскому сегменту в 2016 году оказали рост цен на нефть и мягкая политика глобальных ЦБ большую половину года, а также перспективы улучшения отношений на геополитической арене между Россией и США после избрания нового президента в США. В итоге в 2016 году евробонды в доходности... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:25
"Цены на золото продолжают расти, они уже поднялись до максимума более чем за два месяца, увеличившись на 6,6% в этом году. Сегодня, 6 февраля, золото торгуется на отметке 1,223. Перспективы ускорения инфляции являются еще одной причиной покупать золото даже с учетом предстоящего повышения... читать дальше
.06 февраля 2017 года 12:51
"Нефтяной рынок продолжает отыгрывать тему новых санкций США в отношении Иранской республики, расширенных накануне. На фоне этого цены на "черное золото" сдержанно прибавляют, Brent предпринимает очередную попытку закрепится выше $57/bbl. В то же время буровая активность в США каждый раз выступает... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:23
"По итогам прошедшей недели евро-доллар не смог показать ожидаемого нами ускорения роста, - напоминает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Да, за месяц пара прошла вверх от минимума почти 5 фигур, но мы полагали, что при прорыве отметки 1.08 пара евро-доллар начнет ускоряться. Однако евро-доллар... читать дальше
.06 февраля 2017 года 11:06
"Нефть консолидируется в диапазоне 53-57 долларов. И этот диапазон постепенно сужается снизу: каждое последующее локальное "дно" выше предыдущего. Такая формация свидетельствует о накоплении потенциала дальнейшего повышения, хотя бы и недолгого. Это повышение способно увести цену к 62 и выше уже в... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
Котировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
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