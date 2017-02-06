"Уралсиб" снизил рейтинг GDR "Магнита" до "держать"

Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR)"Магнита" (MOEX: MGNT) до $37 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

Последует.