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06 февраля 2017 года 12:26
При отсутствии внешних стимулов доходности ОФЗ могут подняться на 3-5 б.п. по итогам дня - Промсвязьбанк
"В пятницу на рынке ОФЗ преобладала "боковая" динамика при отсутствии заметных движений на глобальных сырьевых и долговых площадках. Роста волатильности на валютном рынке также не наблюдалось, несмотря на решение Минфина направить на ежедневные покупки валюты с 7 февраля по 6 марта 6,3 млрд руб. (107 млн долларов по текущему курсу), что оказалось выше большинства прогнозов (85-100 млн долларов). Котировки ОФЗ сдержанно отреагировали на итоги заседания ЦБ РФ. Регулятор, как и предполагалось, сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, но вместо ожидаемого некоторыми участниками рынка смягчения риторики обозначил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился". Основной причиной корректировки ориентира, по-видимому, стал рост краткосрочных инфляционных рисков из-за выхода Минфина на валютный рынок. Тем не менее, некоторые бумаги все же ушли в небольшой "минус" после утреннего роста на 0,1-0,2 п.п., в том числе 10-летний "бенчмарк" 26207, подешевевший на 0,4 п.п. до 101,31 (YTM 8,12%). Доходности на среднем участке кривой находятся в диапазоне 8,0-8,15% годовых, в длине – 8,1-8,35% годовых. Полагаем, что корректировка ориентира по ключевой ставке продолжит оказывать давление на рынок ОФЗ в течение предстоящей недели, хотя, судя по первой реакции инвесторов, рост доходностей более чем на 5-10 б.п. пока выглядит маловероятным сценарием. При этом фокус участников рынка, скорее всего, сместится на внешние факторы, поэтому сегодняшнее выступление М. Драги (17:00 мск), на наш взгляд, имеет больше шансов повлиять на котировки ОФЗ, чем завтрашняя статистика по месячной инфляции от Росстата (16:00 мск)", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
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.06 февраля 2017 года 16:34
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.06 февраля 2017 года 11:23
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.06 февраля 2017 года 11:06
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.06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
Котировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
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