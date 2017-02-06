При отсутствии внешних стимулов доходности ОФЗ могут подняться на 3-5 б.п. по итогам дня - Промсвязьбанк

"В пятницу на рынке ОФЗ преобладала "боковая" динамика при отсутствии заметных движений на глобальных сырьевых и долговых площадках. Роста волатильности на валютном рынке также не наблюдалось, несмотря на решение Минфина направить на ежедневные покупки валюты с 7 февраля по 6 марта 6,3 млрд руб. (107 млн долларов по текущему курсу), что оказалось выше большинства прогнозов (85-100 млн долларов). Котировки ОФЗ сдержанно отреагировали на итоги заседания ЦБ РФ. Регулятор, как и предполагалось, сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, но вместо ожидаемого некоторыми участниками рынка смягчения риторики обозначил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился". Основной причиной корректировки ориентира, по-видимому, стал рост краткосрочных инфляционных рисков из-за выхода Минфина на валютный рынок. Тем не менее, некоторые бумаги все же ушли в небольшой "минус" после утреннего роста на 0,1-0,2 п.п., в том числе 10-летний "бенчмарк" 26207, подешевевший на 0,4 п.п. до 101,31 (YTM 8,12%). Доходности на среднем участке кривой находятся в диапазоне 8,0-8,15% годовых, в длине – 8,1-8,35% годовых. Полагаем, что корректировка ориентира по ключевой ставке продолжит оказывать давление на рынок ОФЗ в течение предстоящей недели, хотя, судя по первой реакции инвесторов, рост доходностей более чем на 5-10 б.п. пока выглядит маловероятным

сценарием. При этом фокус участников рынка, скорее всего, сместится на внешние факторы, поэтому сегодняшнее выступление М. Драги (17:00 мск), на наш взгляд, имеет больше шансов повлиять на котировки ОФЗ, чем завтрашняя статистика по месячной инфляции от Росстата (16:00 мск)", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.