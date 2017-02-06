Goldman Sachs снизил рейтинг акций "Магнита" до "держать" и оценку на 8%

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" (MOEX: MGNT) с 12180 рублей до 11200 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

В то же время прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ритейлера аналитиками банка была повышена с $40,6 до $43,7 за штуку.

Рекомендация "держать" для GDR "Магнита" была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Магнит (для акций, цены в рублях) - 11200 (текущая цена - 9576) рекомендация - держать;

Прогнозная цена Магнит - 43,7 (текущая цена - 36,68), рекомендация - держать.