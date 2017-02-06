В моменте внешний фон остается благоприятным для продолжения покупок на локальном рынке российского госдолга - Росбанк

"Укрепление рубля и нейтральные итоги заседания ФРС способствовали покупкам ОФЗ в течение большей части прошедшей недели. Лидерами укрепления стали "длинные" бумаги с фиксированным купоном: так, за неделю доходность 10-летней бумаги 26207 снизилась на 5 бп, а 15-летней 26218 – на 10 бп. В моменте внешний фон остается благоприятным для продолжения покупок на локальном рынке российского госдолга, даже несмотря на жесткость риторики ЦБ. В частности, инвесторы могут обратить внимание на то, что доходности среднесрочных бумаг уже находятся вблизи двухлетних минимумов (8,05% для 5-летних 26217), в то время как доходности долгосрочных бумаг все еще сохраняют потенциал дальнейшего снижения (8,34%). Мы видим справедливым уровнем для покупки долгосрочных бумаг (от 10 лет) величину спреда к краткосрочным бумагам (2 года) свыше 10 бп, что соответствует среднему значению спреда с ноября 2016 года", - указывают специалисты Росбанка.