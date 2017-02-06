В течение недели ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 пунктов индекса ММВБ с тенденцией к снижению - "Открытие Брокер"

"Предстоящая неделя для российских активов вновь может оказаться сложной, - предупреждает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Конечно, нефть дорожает и это способствует позитивному отношению к российским акциям. С другой стороны, пока нет конкретных поводов для реализации надежд на нормализацию отношений РФ и США, хотя вербальные сигналы всё же поступают. У рубля будет испытание в виде начинающихся покупок валюты в пользу Минфина. Ожидается, что ежедневно с 7 февраля ЦБ будет покупать валюту на 6,3 млрд рублей. Впрочем, объем этот далеко не огромен для российского валютного рынка, поэтому влияние будет ограничено. Тем не менее, на коротких отрезках основные валютные пары могут демонстрировать повышенную волатильность. В целом, на рынке ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 с тенденцией к снижению".