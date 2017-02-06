В понедельник ожидаем боковую динамику по российским фондовым индексам - "Алор Брокер"

"Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, заседание ФРС не принесло уверенности инвесторам относительно укрепления доллара, - комментирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Данная ситуация воспринимается с позитивом для остальных валют и товарных активов. Котировки золота на этом фоне смогли уверено закрепиться выше уровня 1200 дол, хотя цели импульса еще не достигнуты, рекомендации к покупкам сохраняются. Пара рубль/доллар продолжает находиться в зоне 59-61р, этому способствует и нефть, и сохраняющееся с начала года давление на доллар. Со вторника рубль будет испытывать давление постоянных покупок валюты Центробанком для Минфина в рамках нового бюджетного правила. Мы ожидаем небольшой коррекции в паре в зону 57, с последующей фазой роста доллара. С технической точки зрения, только закрепление выше 60.5 дает сильный сигнал на движения в паре. Отечественные рублевые индексы продемонстрировали рост накануне, консолидируясь в узком диапазоне. Сегодня мы ожидаем боковую динамику по российским индексам с проторговкой текущих уровней. Среди бумаг мы бы отметили акции, РусГидро, Сургунефтегаз".