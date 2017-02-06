Рост цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Шагова Олега, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $57 за баррель на фоне сообщений о снижении добычи нефти странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня эксперт ожидает увидеть в районе 2225-2230 пунктов по индексу, предполагая, что повышение мировых цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам.