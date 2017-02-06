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06 февраля 2017 года 09:39
В краткосрочной перспективе Brent может оказаться под умеренным давлением - eToro
Котировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит достаточно неплохо, но активу явно не хватает импульса, чтобы уверенно закрепиться на более высоких позициях. Определенную поддержку "черное золото" сейчас получает со стороны слабого доллара. На этом "фронте" энергоноситель может получить катализатор роста, если новая администрация США продолжит свои вербальные интервенции на тему курсов валют. Однако здесь есть и обратная сторона "медали" – в случае агрессивной риторики Трампа рисковые активы, включая нефть, будут подвергаться продажам. Так что в целом это не слишком надежный фактор поддержки для рынка углеводородов. А фактором риска, который Brent пока успешно игнорирует, по-прежнему исходит от Штатов, где активность сланцевых компаний продолжает расти. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих установок увеличилось еще на 17 единиц, достигнув 583. Помимо активного ввода в эксплуатацию новых установок, отмечает П. Салас, сланцевики оперативно повышают эффективность добычи, сокращая затраты. И все это грозит ощутимым наплывом нефти на мировой рынок. Так что этот момент недооценивать не стоит. На данном этапе котировки стараются абстрагироваться от этих сигналов благодаря сохраняющейся вере в усилия ОПЕК+. В краткосрочной перспективе Brent может оказаться под умеренным давлением, полагает специалист eToro. На минувших выходных появились сообщения о том, что Иран намерен нарастить добычу до 4 млн барр./сутки уже в марте этого года. Причем к концу года Тегеран увеличит экспорт до 3 млн барр. Также снижению актива может поспособствовать ухудшение динамики рисковых активов в целом на фоне заявления того же Ирана, который пообещал ответить на санкции со стороны США.
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06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
.03 февраля 2017 года 18:58
Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:10
"Рынок считает, что дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС приведет к укреплению доллара и ослаблению евро. Сложно представить, что может остановить рост доллара в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе эта динамика выглядит крайне неубедительно. Экономическая политика Трампа... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:28
Brent в очередной раз проверит на прочность верхнюю границу торгового диапазона $54-57/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично, - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов. - "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона... читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:22
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:05
Доллар завершает неделю в оборонительной позиции, оказавшись под давлением протекционистской риторики Трампа и заседания Федрезерва, который дал понять, что в марте не стоит рассчитывать на повышение ставки, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В результате EUR/USD... читать дальше
.02 февраля 2017 года 17:19
Доллар США остается под давлением против большинства конкурентов, продолжая переваривать отсутствие «ястребиных» сигналов со стороны ФРС, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего заседания ожидания в отношении дальнейшего ужесточения политики снизились, и... читать дальше
.02 февраля 2017 года 14:10
Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы США по дальнейшему курсу развития своей монетарной политики. Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота. Более того, они способствуют ослаблению доллара,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
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