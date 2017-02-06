В краткосрочной перспективе Brent может оказаться под умеренным давлением - eToro

Котировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит достаточно неплохо, но активу явно не хватает импульса, чтобы уверенно закрепиться на более высоких позициях.

Определенную поддержку "черное золото" сейчас получает со стороны слабого доллара. На этом "фронте" энергоноситель может получить катализатор роста, если новая администрация США продолжит свои вербальные интервенции на тему курсов валют. Однако здесь есть и обратная сторона "медали" – в случае агрессивной риторики Трампа рисковые активы, включая нефть, будут подвергаться продажам. Так что в целом это не слишком надежный фактор поддержки для рынка углеводородов.

А фактором риска, который Brent пока успешно игнорирует, по-прежнему исходит от Штатов, где активность сланцевых компаний продолжает расти. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих установок увеличилось еще на 17 единиц, достигнув 583. Помимо активного ввода в эксплуатацию новых установок, отмечает П. Салас, сланцевики оперативно повышают эффективность добычи, сокращая затраты. И все это грозит ощутимым наплывом нефти на мировой рынок. Так что этот момент недооценивать не стоит. На данном этапе котировки стараются абстрагироваться от этих сигналов благодаря сохраняющейся вере в усилия ОПЕК+.

В краткосрочной перспективе Brent может оказаться под умеренным давлением, полагает специалист eToro. На минувших выходных появились сообщения о том, что Иран намерен нарастить добычу до 4 млн барр./сутки уже в марте этого года. Причем к концу года Тегеран увеличит экспорт до 3 млн барр. Также снижению актива может поспособствовать ухудшение динамики рисковых активов в целом на фоне заявления того же Ирана, который пообещал ответить на санкции со стороны США.