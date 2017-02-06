ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно. Если рассматривать складывающуюся картину как консолидацию после снижения от 2260-2270 пунктов по индексу ММВБ, то далее стоит рассчитывать на новые попытки развить снижение к 2150 пунктам. Однако соотношение сил может достаточно быстро измениться в пользу покупателей. Признаком этого может стать выход выше 2240-2250 пунктов. В этом варианте ждем далее восходящее движение с ориентиром 2280-2300 или выше", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.