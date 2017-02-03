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03 февраля 2017 года 19:12
На следующей неделе нефть останется в коридоре $54,5-57,5 - Бинбанк
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком отношений США и Ирана, который может закончиться возвращением санкций для исламской республики; новые положительные оценки выполнения сделки ОПЕК (в ходе опроса Bloomberg) усиливают уверенность трейдеров в успехе сделки; моментная слабость доллара на неделе также позволила ценам вырасти. В свою очередь, статистика буровых установок в конце недели, по нашим ожиданиям, сдержит рост нефтяных цен. Ключевыми событиями в ближайшее время станут публикации ежемесячного прогноза и отчета по нефтяному рынку от EIA, которые позволят оценить рост сланцевой активности в США. На следующей неделе мы ожидаем, что данные о наращивании запасов нефти и увеличении числа буровых установок не позволят ценам перейти к устойчивому росту. На стороне нефти останется умеренно-позитивный новостной фон с возможными вербальными интервенциями от ОПЕК в преддверии выхода официальных данных о сокращении добычи нефти картелем. Как итог, цены незначительно подрастут, боковой тренд продолжится, нефть в коридоре $54,5-57,5".
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03 февраля 2017 года 18:58
Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:10
"Рынок считает, что дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС приведет к укреплению доллара и ослаблению евро. Сложно представить, что может остановить рост доллара в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе эта динамика выглядит крайне неубедительно. Экономическая политика Трампа... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:28
Brent в очередной раз проверит на прочность верхнюю границу торгового диапазона $54-57/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично, - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов. - "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона... читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:22
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:05
Доллар завершает неделю в оборонительной позиции, оказавшись под давлением протекционистской риторики Трампа и заседания Федрезерва, который дал понять, что в марте не стоит рассчитывать на повышение ставки, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В результате EUR/USD... читать дальше
.02 февраля 2017 года 17:19
Доллар США остается под давлением против большинства конкурентов, продолжая переваривать отсутствие «ястребиных» сигналов со стороны ФРС, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего заседания ожидания в отношении дальнейшего ужесточения политики снизились, и... читать дальше
.02 февраля 2017 года 14:10
Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы США по дальнейшему курсу развития своей монетарной политики. Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота. Более того, они способствуют ослаблению доллара,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
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