.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления - Credit Suisse
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 февраля 2017 года 17:32
Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления - Credit Suisse
Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления, считает главный экономист Credit Suisse по РФ Алексей Погорелов. "Последние новости и спекуляции относительного возможного смягчения санкций против России должны изменить поведение участников рынка. За последнюю неделю мы видели, как опасно играть против рубля на фоне такого рода новостей, и это должно быть отражено в стратегиях большинства инвесторов ", - сказал эксперт в интервью "Интерфаксу", отметив, что пока, по его мнению, продавать рубль смысла нет. Как полагает А.Погорелов, покупки валюты Центробанком на рынке в феврале будут иметь нейтральный характер для курса рубля. "В феврале у ЦБ РФ будет только 13 торговых сессий для проведения данных операций, поскольку начнутся они только 7 феврале. Таким образом, не успеет ЦБ РФ начать покупку валюты для Резервного фонда, как наступит налоговый период, когда возрастет спрос на рубли", - сказал он. В то же время в марте такой истории уже не будет. "В марте надо будет смотреть на общий объем покупок и сравнивать его с текущим счетом и оттоком капитала. Есть вероятность увеличения оттока капитала, так как на этот месяц приходится достаточно большой объем погашений по внешним долгам. Сейчас сложно сказать, есть под эти выплаты валюта или ее только еще будут покупать", - отметил главный экономист Credit Suisse. По его мнению, в среднесрочной перспективе на курс рубля все большее влияние будет оказывать динамики движения капитала, так как счет текущих операций начнет ухудшаться, поэтому поддержка рублю с его стороны снизится. "Все будет зависеть от реальных потоков. А покупки валюты для Резервного фонда будут оказывать на курс рубля ограниченное воздействие", - полагает А.Погорелов.
.
03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
.03 февраля 2017 года 18:58
Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:10
"Рынок считает, что дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС приведет к укреплению доллара и ослаблению евро. Сложно представить, что может остановить рост доллара в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе эта динамика выглядит крайне неубедительно. Экономическая политика Трампа... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:28
Brent в очередной раз проверит на прочность верхнюю границу торгового диапазона $54-57/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично, - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов. - "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона... читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:22
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:05
Доллар завершает неделю в оборонительной позиции, оказавшись под давлением протекционистской риторики Трампа и заседания Федрезерва, который дал понять, что в марте не стоит рассчитывать на повышение ставки, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В результате EUR/USD... читать дальше
.02 февраля 2017 года 17:19
Доллар США остается под давлением против большинства конкурентов, продолжая переваривать отсутствие «ястребиных» сигналов со стороны ФРС, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего заседания ожидания в отношении дальнейшего ужесточения политики снизились, и... читать дальше
.02 февраля 2017 года 14:10
Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы США по дальнейшему курсу развития своей монетарной политики. Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота. Более того, они способствуют ослаблению доллара,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.