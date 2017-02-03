Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления - Credit Suisse

Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления, считает главный экономист Credit Suisse по РФ Алексей Погорелов.

"Последние новости и спекуляции относительного возможного смягчения санкций против России должны изменить поведение участников рынка. За последнюю неделю мы видели, как опасно играть против рубля на фоне такого рода новостей, и это должно быть отражено в стратегиях большинства инвесторов ", - сказал эксперт в интервью "Интерфаксу", отметив, что пока, по его мнению, продавать рубль смысла нет.

Как полагает А.Погорелов, покупки валюты Центробанком на рынке в феврале будут иметь нейтральный характер для курса рубля. "В феврале у ЦБ РФ будет только 13 торговых сессий для проведения данных операций, поскольку начнутся они только 7 феврале. Таким образом, не успеет ЦБ РФ начать покупку валюты для Резервного фонда, как наступит налоговый период, когда возрастет спрос на рубли", - сказал он.

В то же время в марте такой истории уже не будет.

"В марте надо будет смотреть на общий объем покупок и сравнивать его с текущим счетом и оттоком капитала. Есть вероятность увеличения оттока капитала, так как на этот месяц приходится достаточно большой объем погашений по внешним долгам. Сейчас сложно сказать, есть под эти выплаты валюта или ее только еще будут покупать", - отметил главный экономист Credit Suisse.

По его мнению, в среднесрочной перспективе на курс рубля все большее влияние будет оказывать динамики движения капитала, так как счет текущих операций начнет ухудшаться, поэтому поддержка рублю с его стороны снизится. "Все будет зависеть от реальных потоков. А покупки валюты для Резервного фонда будут оказывать на курс рубля ограниченное воздействие", - полагает А.Погорелов.