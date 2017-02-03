На рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковой" тренд - Промсвязьбанк

"Долговой и валютный рынки сдержанно отреагировали на решение ЦБ. Полагаем, что на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковой" тренд, а динамика рубля будет определяться преимущественно внешними факторами", - указывают аналитики Промсвязьбанка.