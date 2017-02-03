Рубль выглядит стабильно на фоне бездействия ЦБ - БКС

Курс доллара против рубля снижается на 0,05% в ходе торгов пятницы. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 59,39. Российский Минфин подтвердил информацию о готовности начать скупку валюты с 7 февраля в размере 6,3 млрд руб. в день. Позднее ЦБ в русле намерений Минфина сохранил ставки неизменными, не рискуя оказывать излишнее давление на рубль. Таким образом, отмечает эксперт БКС Альберт Короев, рубль остается по-прежнему главным образом ведомым ценами на нефть, которые понемногу растут, но все еще находятся в рамках двухмесячного "боковика".