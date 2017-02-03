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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар может продолжить рост - Saxo Bank
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03 февраля 2017 года 16:10
Доллар может продолжить рост - Saxo Bank
"Рынок считает, что дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС приведет к укреплению доллара и ослаблению евро. Сложно представить, что может остановить рост доллара в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе эта динамика выглядит крайне неубедительно. Экономическая политика Трампа (даже если она будет реализована частично) может привести к росту процентных ставок в сочетании с инфляционным давлением. Чтобы избежать этого, США придется позволить своей валюте обесцениться и таким образом экспортировать инфляцию своим торговым партнерам. Для еврозоны это будет означать новый цикл повышения ставок, укрепление евро и рост инфляции, который ударит в первую очередь по покупательной способности домохозяйств, особенно в странах с низкими темпами роста. В этих условиях ЕЦБ будет вынужден поддерживать аккомодационный режим дольше, чем планировалось, что усилит противоречия между сторонниками Драги и Германией, а также другими странами, призывающими к отказу от стимулирующих мер. Трамп – реальная угроза на 2017 год, но еще опаснее игнорируемый инвесторами риск открытого противостояния внутри ЕЦБ по поводу кредитно-денежной политики", – комментирует ситуацию глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.
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03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
.03 февраля 2017 года 18:58
Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:28
Brent в очередной раз проверит на прочность верхнюю границу торгового диапазона $54-57/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично, - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов. - "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона... читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:22
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:05
Доллар завершает неделю в оборонительной позиции, оказавшись под давлением протекционистской риторики Трампа и заседания Федрезерва, который дал понять, что в марте не стоит рассчитывать на повышение ставки, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В результате EUR/USD... читать дальше
.02 февраля 2017 года 17:19
Доллар США остается под давлением против большинства конкурентов, продолжая переваривать отсутствие «ястребиных» сигналов со стороны ФРС, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего заседания ожидания в отношении дальнейшего ужесточения политики снизились, и... читать дальше
.02 февраля 2017 года 14:10
Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы США по дальнейшему курсу развития своей монетарной политики. Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота. Более того, они способствуют ослаблению доллара,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
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