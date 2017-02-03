Фондовый рынок может закрыться с позитивом - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (16:30 мск). Закрытие фондовой сессии допускаем с сохранением позитивного тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.