Через 2-3 сессии рынок, скорее всего, перестанет обращать внимание на покупки валюты для Резервного фонда - БКС

Через 2-3 сессии рынок, скорее всего, вообще перестанет обращать внимание на покупки валюты Центробанком РФ для Резервного фонда, считает экономист финансовой группы (ФГ) "БКС" Владимир Тихомиров.

В то же время эксперт отмечает, что в начале возможна небольшая волатильность курса рубля: в пределах 1,5-2%.

По мнению В.Тихомирова, планирующиеся Центробанком покупки валюты нельзя назвать интервенциями. "Если бы основной целью операций было таргетирование курса рубля, то покупки осуществлялись бы неявно, неравными объемами и в те моменты, когда, по мнению ЦБ, эти операции оказали бы максимальное влияние на курс валюты. Скорее, мы увидим мягкий стерилизационный эффект посредством двойной валютной конвертации", - пишет аналитик.

По оценкам аналитика, для того, чтобы купить для Резервного фонда в течение месяца заявленный Минфином объем валюты, у ЦБ будет 18 торговых сессий, а средний объем покупок ЦБ составит 6,3 млрд рублей в день, или около $105 млн (исходя из обменного курса 60 руб./$1), то есть 0,9% от среднедневного оборота на валютном рынке в январе. Покупки начнутся 7 февраля и будут продолжаться до 6 марта.

Как полагаем экономист, для того, чтобы покупки валюты для Резервного фонда оказали существенное влияние на динамику валютного курса, необходимы значительно более крупные покупки валюты и менее жесткая монетарная политика ЦБ.

"Колебания валютного курса в значительной степени в последние два года определяются внешними факторами. Кроме того, решение о покупке валюты вызвано попыткой защитить нефтегазовые поступления в бюджет от расходования, частично перенаправив их в Резервный фонд. Аргумент о необходимости слабого рубля для поддержки бюджета потерял свою актуальность: при Urals около $54 за баррель целевые уровни для бюджета будут достигнуты при курсе рубля чуть выше 50 руб./$1", - считает В.Тихомиров.

Эксперт допускает некоторое ослабление рубля после того, как ЦБ РФ начнет действовать, но негативная динамика будет недолгой, и уже через пару торговых сессий рынок привыкнет к покупкам и в дальнейшем будет их игнорировать, после чего курс рубля снова будет определяться фундаментальными факторами.

"На курс рубля большее влияние будут иметь нефть, геополитика, решения Трампа и реакция инвесторов, например, оттоки с развивающихся рынков, а также сезонные факторы, например, налоговые периоды. Если же на каком-либо этапе Минфин и ЦБ примут решение увеличить дневные объемы покупки валюты, влияние на курс станет более выраженным. Однако для значимого необходимо, чтобы цена нефти марки Urals достигла или превысила отметку в $70 за баррель, чего в ближайшем будущем мы не ожидаем", - говорится в обзоре.