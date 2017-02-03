Сегодня в центре внимания участников торгов будут итоги заседания ЦБ РФ - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины торговой сессии пятницы, 3 февраля, индекс РТС вырос на 0,5% до 1177,8 пункта, отыгрывая укрепления российского рубля в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ, отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Российская валюта вчера вечером достигала максимальных значений за последние 1,5 года на ожиданиях снятия санкций - изменение Минфином США порядка осуществления санкций в отношении ФСБ России было воспринято рынком позитивно. На текущий момент курс рубля относительно доллара снижается на 14 копеек до 59,57 руб./долл. В свою очередь, на фоне роста акций нефтегазовых компаний индекс ММВБ поднимается на 0,4% до отметки 2226,3 пункта. А против рынка сегодня движутся котировки бумаг металлургических компаний, акции которых корректируются вниз после вчерашнего сильного подъема. Европейские индексы акций растут в среднем на 0,5% благодаря публикации сильной макроэкономической статистки в регионе. Сегодня в центре внимания участников торгов будут итоги заседания ЦБ РФ. Если представители регулятора подтвердят намерения активно проводить валютные интервенции и определят ценовые уровни, то волатильность на валютном рынке может усилиться".