Торговый диапазон на сегодня – 59,40-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии торгов рубль по инерции укрепился по отношению к доллару до отметки 59,18 руб./долл., однако впоследствии рынок вернулся в обычное русло, российская валюта снизилась в район 60 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Накануне инвесторы были взбудоражены вестью об ослаблении санкций в отношении России. Однако позднее выяснилось, что речь идет только о смягчении санкций в отношении Федеральной службы безопасности РФ, по всему остальному позиция Штатов осталась неизменной, о чем и заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Из ключевых событий пятницы стоит отметить заседание ЦБ РФ, на котором вряд ли будет снижена ставка (этого шага от финрегулятора ожидают на следующем заседании – в марте). Предполагается, что Банк России может смягчить риторику в отношении инфляционных ожиданий. Еще инвесторы рассчитывают получить комментарии относительно покупок валюты ЦБ на открытом рынке для Минфина, который в понедельник обнародует объемы покупок. Также в центре внимания рынков официальный отчет министерства труда США о занятости в январе. Предварительные данные, предоставленные накануне институтом ADP, сигнализируют об увеличении рабочих мест и росте почасовой заработной платы. При этом уровень безработицы, скорее всего, останется без изменений – на уровне 4,7%. Рубль будет реагировать на внутренние и внешние события, что может выразиться в заметных колебаниях валютных котировок. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,40-60,00 руб./долл.".