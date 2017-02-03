UBS поднял рейтинг GDR Ленты до "покупать" после переоценки сектора

Инвестиционный банк UBS пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для GDR "Ленты" рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

Для GDR X5 аналитики UBS подтвердили рекомендацию "покупать", а для акций "Магнита" (MOEX: MGNT) и акций "Дикси групп" (MOEX: DIXY) была сохранена рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена X5 - 41 (текущая цена - 33,03), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Лента - 10,8 (текущая цена - 7,77), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (для акций; цены в рублях) - 10350 (текущая цена - 9691), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Дикси групп (для акций; цены в рублях) - 311 (текущая цена - 275,9), рекомендация - держать.