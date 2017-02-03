Итоги февральской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 будут объявлены в ночь с 24 на 25 февраля, топ-4 может измениться

Итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, будут объявлены в ночь с 24 на 25 февраля по московскому времени, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Все изменения вступят в силу 1 марта.

Как ожидает И.Питерский, GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) могут уступить свое место GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) в списке "тяжеловесов".

"Если бы ребалансировка индекса MSCI Russia 10/40 состоялась по текущим котировкам, GDR "Магнита" потеряли бы свое место в индексе MSCI Russia 10/40, уступив его GDR "НОВАТЭКа". Чтобы этого не произошло, GDR "Магнита" необходимо обогнать по динамике котировок GDR "НОВАТЭКа" на 4% до момента даты отсечки (цена на закрытие 24 февраля). Если этого не произойдет вес GDR "Магнита" в индексе MSCI Russia 10/40 будет понижен на 3,5 процентного пункта - до 4,5%, а вес GDR "НОВАТЭКа" повышен на 4,4 процентного пункта - до 9%", - говорится в обзоре.

Как отмечает И.Питерский, в связи с тем, что ликвидность GDR "Магнита" выше, чем у GDR "НОВАТЭКа", рост котировок последних будет более ощутим, чем падение котировок бумаг ритейлера.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.