Состав индекса MSCI Russia по итогам февральской ребалансировки, скорее всего, не изменится - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой ребалансировки индексов в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени.

Все изменения вступят в силу 1 марта.

Как говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, состав индекса MSCI Russia по итогам февральской ребалансировки, скорее всего, не изменится. Пороговые уровни для включения или исключения бумаг из индексов MSCI в рамках квартального пересмотра выше, чем при полугодовой ребалансировке, отмечает эксперт.

Таким образом, каких-либо изменений в расчетной базе индекса MSCI Russia стоит ожидать в мае, когда строится очередной полугодовой пересмотр.

Так, например, скорее всего, в рамках майской ребалансировки в MSCI Russia Index будут включены акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) в результате увеличения free float компании после продажи ее 1,5% акций, принадлежащих основному владельцу Владимиру Лисину через Fletcher Group Holdings, которая состоялась в декабре 2016 года.

"Эта сделка повышает FIF НЛМК с 0,14 до 0,20 и дает бумагам компании шанс на включение в индекс MSCI Russia в мае. В феврале включение не произойдет, так как MSCI будет применять как пороговое значение для включения скорректированную на FIF рыночную капитализацию на уровне $2,7 млрд", - говорится в обзоре.

"Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) пока, несмотря на то, что скорректированная на FIF рыночная капитализация уже достигла необходимого уровня в $1,5 млрд, все еще находятся далеко от включения в индекс MSCI Russia, так как для перевода из индекса MSCI для компаний РФ с малой капитализацией "Аэрофлоту" не хватает рыночной капитализации (требуется более $4,5 млрд)", - пишет эксперт.

Из других широко обсуждаемых в последнее время тем И.Питерский отмечает теоретический вопрос об условиях включения акций акции ММК в индекс MSCI Russia. Для этого компании необходимо разместить на рынке 3% своих акций, считает И.Питерский.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.