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03 февраля 2017 года 11:27
Сегодняшнее заседание ЦБ РФ станет нейтральным для курса рубля - "Нордеа Банк"
Ключевым событием дня для курса доллар/евро сегодня будет публикация статистики по рынку труда США (16:30 мск), указывает аналитик "Нордеа-Банка" Ольга Лапшина. Ожидается, что ситуация в США в январе была несколько лучше, чем в декабре и экономика смогла создать порядка 175 тыс. рабочих мест против декабрьского показателя в 156 тыс. В случае выхода данных на уровне ожиданий, доллар может показать некоторое укрепление. Сегодня с утра пара доллар/евро торгуется вблизи отметки в 1,076 по доллар/евро. "Курс рубля против доллара вчера стал лидером укрепления среди валют развивающихся стран. Причина этого - в существенном росте цен на нефть, которая вчера торговалась на уровнях выше 57 долл./барр. Brent. Новость о том, что США смягчили санкции в отношении ФСБ, добавила рынку позитива вчера вечером. Рынки предполагают, что это может быть «первая ласточка» возможного движения к смягчению и остальных санкций в отношении России. В этой связи мы расширяем наш целевой диапазон по курсу рубля против доллара до 59-60,5, однако, на наш взгляд, отметка в 59 может остаться довольно важной для рынка, и при попытке перехода через нее возможны новые вербальные интервенции либо новые шаги ЦБ и Минфина. Сегодняшнее заседание ЦБ РФ, вероятно, станет нейтральным для курса рубля, т.к. решения по снижению ставки в этот раз не ожидается", - комментирует эксперт банка.
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