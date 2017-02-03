В условиях, когда нефтяные котировки находятся выше уровня $55 за барр., покупки валюты для Минфина не представляют угрозы для рубля - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке в четверг завершились заметным укрепление рубля к значениям, которые были на рынки до объявления денежными властями намерений о покупке валюты, - отмечают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня обновляли локальные максимумы, что также служило поддержкой. Курс бивалютной корзины вчера опустился на 76 коп. до 61.46 руб. Курс доллара составил 59.43 руб. (-70 коп.), курс евро – 63.95 руб. (-81 коп.) На международном валютном рынке доллар немного укрепился на неплохой еженедельной статистике по рынку труда. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 10 бп до $1.0760. Цены на нефть вчера достигали отметки $57.4 за барр. на сообщениях о возможности введения новых санкций США в отношении Ирана за испытания баллистической ракеты. Более того, инвесторы все больше сходятся во мнении, что соблюдение соглашений ОПЕК+ идет убедительными темпами. Заметное укрепление рубля отражает реакцию на рост нефтяных котировок и признаки возможного смягчения санкционного режима с США. Вчера был подписан указ о смягчении санкции в отношении ФСБ РФ, однако администрация США назвала эти действия не смягчением, а «нормальной процедурой".

На внутренний валютный рынок приходит понимание того, что объем потенциальных ежедневных покупок валюты для Минфина составит $60-70 млн долл. при текущих ценах на нефть. В условиях, когда нефтяные котировки находятся выше уровня $55 за барр., эти покупки не представляют угрозы, уверены эксперты банка. Тем не менее, в случае их снижения рубль может более резко отыгрывать эти откаты.