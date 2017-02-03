Валютный и долговой рынки не должны серьезно отреагировать на итоги заседания ЦБ - Росбанк

"Сегодня Банк России проведет очередное заседание по вопросам ДКП, по итогам которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 10% годовых. Само решение по ставке таит мало интриги, однако, мы находим интересными сразу несколько аспектов пресс-релиза регулятора, а именно, возможное смягчение риторики ЦБ (в ответ на более благоприятные внешние условия и плотный контроль со стороны Минфина за ненефтегазовым дефицитом бюджета), а также оценку механизма влияния на ДКП объявленных Минфином операций на валютном рынке (согласно сообщениям ряда СМИ, должны начаться 7 февраля). Регулятор вряд ли отойдет от практики последних заседаний, по итогам которых публиковались крайне выдержанные и не слишком информативные пресс-релизы. Как следствие, валютный и долговой рынки не должны серьезно отреагировать на итоги заседания ЦБ", - комментируют ситуацию специалисты Росбанка.