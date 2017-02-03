"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций МТС до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 285 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций МТС, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 278,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 276,2 рубля за штуку.