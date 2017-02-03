.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс PMI сферы услуг РФ в январе взлетел до рекордных за последние 8,5 года 58,4 пункта - IHS Markit
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 февраля 2017 года 09:51
Индекс PMI сферы услуг РФ в январе взлетел до рекордных за последние 8,5 года 58,4 пункта - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в январе 2017 года вырос до 58,4 пункта, что является рекордом за последние восемь с половиной лет, с 56,5 пункта в декабре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в январе составил 58,3 пункта против 56,6 пункта в декабре. Январское значение данного показателя стало максимальным с июня 2008 года. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Рекордный рост деловой активности в сфере услуг РФ в январе был вызван максимальным за 49 месяцев увеличением объемов новых заказов, темпы которого превысили средний исторический уровень. Кроме того, объемы незавершенных заказов продолжали аккумулироваться в январе. К тому же, январский рост показателя продлил текущую серию до семи месяцев. "Это был самый длительный период роста, начиная с середины 2005 года", - отмечают эксперты IHS Markit. Несмотря на то, что темпы повышения незавершенных заказов в сфере услуг в январе РФ были умеренными, они оказались существенными относительно среднего уровня за последний период роста. Занятость в российской сфере услуг повысилась в январе 2017 года, завершив четырехмесячную серию сокращения рабочих мест. Более того, темпы роста занятости были максимальными почти за три с половиной года. Некоторые компании сообщали об открытии новых офисов. Деловые ожидания среди компаний российской сферы услуг достигли 44-месячного максимума в январе, что было связано с запуском видов услуг, которые, по мнению участников исследования, позволят увеличить деловую активность в ближайшем году. В январе произошло очередное увеличение цен в российской сфере услуг, как отпускных, так и закупочных. Повышение отпускных цен происходит на протяжении 86 месяцев, однако последний рост был незначительным. Рост зарплат и аренда новых офисов явились основными факторами, повлиявшими на увеличение себестоимости услуг. "Российская сфера услуг отметила начало года максимальным ростом деловой активности за восемь с половиной лет при поддержке максимального усиления роста новых заказов с декабря 2012 года. Сектор продолжает ежемесячно укрепляться и не проявляет никаких признаков замедления при одновременном росте незавершенных заказов и занятости. На совокупном уровне результаты исследования также очень позитивны, поскольку соответствующий индекс совокупных объемов производства достиг максимального значения с июня 2008 года на фоне наивысшего ускорения темпов производственного роста за 70 месяцев. Соответственно, прогнозы IHS Markit относительно годового роста ВВП в 2017 году составили 0,8%, что указывает на завершение текущей рецессии", - отметил экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс.
.
03 февраля 2017 года 12:28
Brent в очередной раз проверит на прочность верхнюю границу торгового диапазона $54-57/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично, - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов. - "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона... читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:22
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 февраля 2017 года 09:05
Доллар завершает неделю в оборонительной позиции, оказавшись под давлением протекционистской риторики Трампа и заседания Федрезерва, который дал понять, что в марте не стоит рассчитывать на повышение ставки, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В результате EUR/USD... читать дальше
.02 февраля 2017 года 17:19
Доллар США остается под давлением против большинства конкурентов, продолжая переваривать отсутствие «ястребиных» сигналов со стороны ФРС, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего заседания ожидания в отношении дальнейшего ужесточения политики снизились, и... читать дальше
.02 февраля 2017 года 14:10
Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы США по дальнейшему курсу развития своей монетарной политики. Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота. Более того, они способствуют ослаблению доллара,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
.01 февраля 2017 года 18:00
"В среду текущий уровень нефтяных цен закрепляется на отметке чуть выше $56,- котировки характеризуются слабой волатильностью, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Рост числа буровых установок и предварительные данные по растущим четвертую неделю подряд запасам нефти в США вызвали... читать дальше
.01 февраля 2017 года 17:40
Американская валюта преимущественно остается под давлением, пока рынки переваривают новую порцию вербальных интервенций новой администрации США, которая раскритиковала Китая и Японию за девальвацию курсов валют, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Но впереди у доллара... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.