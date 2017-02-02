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02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил Германию, Японию и Китай в девальвации валют в ущерб американским компаниям и потребителям. Его комментарии стали наиболее веским указанием на намерение нынешнего президента покончить с политикой "сильного доллара", что привело к резкому ослаблению курса американской валюты. Кроме того, критика сигнализирует, что США отходят от договоренностей о недопустимости манипуляции валютным курсом с целью получения конкурентных преимуществ. Портфельный управляющий фонда Fidelity Puritan сообщил, что существует небольшая возможность того, что действия правительства приведут к непредвиденным последствиям для экономики. На первом заседании ФРС США при новой администрации инвесторы не ожидают намеков на ослабление денежно-кредитной политики. Инвестиционный спрос в палладиевых ETF-фондах немного подрос, запасы в остальных ETF-фондах не изменились. Цены на золото вчера протестировали уровень сопротивления $1217, после чего понизились к уровню $1212. Активность торговли пониженная в ожидании результатов первого в 2017 г. заседания ФРС США и выхода статистики по рынку труда в США. Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок. "Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1208-1200, уровни сопротивления - $1217-1244, - указывает эксперт. - Цены на серебро в корреляции с рынком золота резко выросли к уровню $17,635, возле которого торгуются в настоящее время. Отношение золота к серебру составляет 68,92 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,60 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре - $17,20-16,75, уровни сопротивления - $17,65-17,76. Цены на платину вырастали до уровня $1000, но пока не имеют импульса пройти выше и стабилизировались на уровне $998. Спред между золотом и платиной составляет 216$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине - $990-980, уровни сопротивления - $1002-1020. Цены на палладий в корреляции с рынком золота выросли до уровня $762, показывая устойчивую растущую динамику. Согласно отчету компании "Норильский никель", добыча палладия в 2016 г. снизилась на 3% в годовом выражении до 2,618 млн унций, в том числе из своего сырья сократилась на 2%. В 2017 г. компания планирует произвести из своего сырья 2,636-2,732 млн унций палладия, 581-645 тыс. унций платины. Ближайшие уровни поддержки в палладии - $755-739, уровни сопротивления - $772-798".
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02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
.01 февраля 2017 года 18:00
"В среду текущий уровень нефтяных цен закрепляется на отметке чуть выше $56,- котировки характеризуются слабой волатильностью, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Рост числа буровых установок и предварительные данные по растущим четвертую неделю подряд запасам нефти в США вызвали... читать дальше
.01 февраля 2017 года 17:40
Американская валюта преимущественно остается под давлением, пока рынки переваривают новую порцию вербальных интервенций новой администрации США, которая раскритиковала Китая и Японию за девальвацию курсов валют, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Но впереди у доллара... читать дальше
.01 февраля 2017 года 16:58
Финансовые рынки насторожились в связи с непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, и даже энергетический сектор Северной Америки уже не столь оптимистичен по поводу отношений с новой администрацией, отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Предложения по... читать дальше
.01 февраля 2017 года 14:21
"Итак, пара евро-доллар во вторник обновила локальный максимум, на текущий момент отметка 1.08 уже была показана, - констатирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Таким образом, восходящий тренд на евро-долларе, начатый 3 декабря, продолжается, а все эти финты, ложные заходы вниз (ведь еще только... читать дальше
.01 февраля 2017 года 13:15
Положительные данные по PMI усиливают уверенность инвесторов относительно ускорения темпов роста мировой экономики - ВТБ 24
"Сегодня, 1 февраля, состоится заседание ФРС США, от которого не ждут решений, но в комментарий по итогам которого будут вчитываться в попытках угадать, насколько вербальная «ястребиность» представителей готова вылиться в новые повышения ставки, - отмечает главный аналитик ВТБ Станислав Клещев. -... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:44
"Нефть остается под умеренным давлением на фоне статистики о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. При условии того, что динамика вновь отразит прирост запасов, это станет 4 неделя кряду когда запасы продолжили рост, и что более агрессивно для цен, производство может перевалить за отметку 9... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:37
Потенциал и падения, и роста цены на нефть в настоящее время ограничен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "То есть торги, по всей видимости, будут проходить в узком диапазоне. Это уже вызвало существенное снижение одномесячной... читать дальше
.01 февраля 2017 года 11:05
"Нефть вчера не могла вновь определиться с направлением движения, колебалась около $55/баррель. Однако новости Reuters о том, что страны ОПЕК за январь сократили добычу на 1 млн барр., до 30,01 млн барр./день, и обеспечили на 82% выполнение условий соглашения сыграли в плюс и способствовали... читать дальше
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