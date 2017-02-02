Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"

Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил Германию, Японию и Китай в девальвации валют в ущерб американским компаниям и потребителям. Его комментарии стали наиболее веским указанием на намерение нынешнего президента покончить с политикой "сильного доллара", что привело к резкому ослаблению курса американской валюты. Кроме того, критика сигнализирует, что США отходят от договоренностей о недопустимости манипуляции валютным курсом с целью получения конкурентных преимуществ. Портфельный управляющий фонда Fidelity Puritan сообщил, что существует небольшая возможность того, что действия правительства приведут к непредвиденным последствиям для экономики.

На первом заседании ФРС США при новой администрации инвесторы не ожидают намеков на ослабление денежно-кредитной политики. Инвестиционный спрос в палладиевых ETF-фондах немного подрос, запасы в остальных ETF-фондах не изменились. Цены на золото вчера протестировали уровень сопротивления $1217, после чего понизились к уровню $1212. Активность торговли пониженная в ожидании результатов первого в 2017 г. заседания ФРС США и выхода статистики по рынку труда в США. Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок.

"Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1208-1200, уровни сопротивления - $1217-1244, - указывает эксперт. - Цены на серебро в корреляции с рынком золота резко выросли к уровню $17,635, возле которого торгуются в настоящее время. Отношение золота к серебру составляет 68,92 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,60 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре - $17,20-16,75, уровни сопротивления - $17,65-17,76. Цены на платину вырастали до уровня $1000, но пока не имеют импульса пройти выше и стабилизировались на уровне $998. Спред между золотом и платиной составляет 216$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине - $990-980, уровни сопротивления - $1002-1020. Цены на палладий в корреляции с рынком золота выросли до уровня $762, показывая устойчивую растущую динамику. Согласно отчету компании "Норильский никель", добыча палладия в 2016 г. снизилась на 3% в годовом выражении до 2,618 млн унций, в том числе из своего сырья сократилась на 2%. В 2017 г. компания планирует произвести из своего сырья 2,636-2,732 млн унций палладия, 581-645 тыс. унций платины. Ближайшие уровни поддержки в палладии - $755-739, уровни сопротивления - $772-798".