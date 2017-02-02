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02 февраля 2017 года 10:26
Сегодня доллар США продолжит консолидацию в диапазоне 60-60,4 руб.- Exness
«Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,5-0,75% и прогноз по количеству ее повышений в 2017 году (ожидается три повышения ставки), - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - По мнению регулятора, в последнее время потребительские расходы (основная составляющая ВВП США) продолжили расти умеренными темпами, но инвестиционные расходы продолжают оставаться слабыми. ФРС США считает, что большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий в целом незначительно изменились. Следует отметить, что ФРС по-прежнему планирует сохранить существующую политику реинвестирования доходов от бумаг на балансе (который составляет около $4,5 трлн) с целью поддержания адаптивных финансовых условий. На фоне достаточно мягкой риторики регулятора участники рынка принялись продавать доллар США. С технической точки зрения, пробой парой евро/доллар ключевого уровня сопротивления 1,081 может повлечь ее рост до уровней 1,085-1,09. Несмотря на слабость доллара и повышение цен на нефть марки Brent до $56,5 за баррель, в ближайшие недели российская валюта, вероятно, ослабнет из-за действий Минфина. На фоне незначительного сжатия российской экономики в 2016 году (на 0,2% по оценке Росстата) у ЦБ РФ появляется больше предпосылок к сохранению 3 февраля ключевой процентной ставки на уровне 10%. Сегодня доллар США продолжит консолидацию в диапазоне 60-60,4 руб.».
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02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
.01 февраля 2017 года 18:00
"В среду текущий уровень нефтяных цен закрепляется на отметке чуть выше $56,- котировки характеризуются слабой волатильностью, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Рост числа буровых установок и предварительные данные по растущим четвертую неделю подряд запасам нефти в США вызвали... читать дальше
.01 февраля 2017 года 17:40
Американская валюта преимущественно остается под давлением, пока рынки переваривают новую порцию вербальных интервенций новой администрации США, которая раскритиковала Китая и Японию за девальвацию курсов валют, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Но впереди у доллара... читать дальше
.01 февраля 2017 года 16:58
Финансовые рынки насторожились в связи с непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, и даже энергетический сектор Северной Америки уже не столь оптимистичен по поводу отношений с новой администрацией, отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Предложения по... читать дальше
.01 февраля 2017 года 14:21
"Итак, пара евро-доллар во вторник обновила локальный максимум, на текущий момент отметка 1.08 уже была показана, - констатирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Таким образом, восходящий тренд на евро-долларе, начатый 3 декабря, продолжается, а все эти финты, ложные заходы вниз (ведь еще только... читать дальше
.01 февраля 2017 года 13:15
Положительные данные по PMI усиливают уверенность инвесторов относительно ускорения темпов роста мировой экономики - ВТБ 24
"Сегодня, 1 февраля, состоится заседание ФРС США, от которого не ждут решений, но в комментарий по итогам которого будут вчитываться в попытках угадать, насколько вербальная «ястребиность» представителей готова вылиться в новые повышения ставки, - отмечает главный аналитик ВТБ Станислав Клещев. -... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:44
"Нефть остается под умеренным давлением на фоне статистики о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. При условии того, что динамика вновь отразит прирост запасов, это станет 4 неделя кряду когда запасы продолжили рост, и что более агрессивно для цен, производство может перевалить за отметку 9... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:37
Потенциал и падения, и роста цены на нефть в настоящее время ограничен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "То есть торги, по всей видимости, будут проходить в узком диапазоне. Это уже вызвало существенное снижение одномесячной... читать дальше
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